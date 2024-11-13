تقارير: فيفا يدرس تطوير تقنية الفيديو VAR بنظام جديد للحكام بمساعدة المدربين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس اعتماد نظام جديد بالمباريات بدلا من تقنية الفيديو "VAR".

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك تفكيرا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعتماد نظام جديد بالمباريات سيكون باسم "VFS" أو نظام دعم الفيديو في كرة القدم، بدلا من تقنية الفيديو "VAR".

وأوضحت الصحيفة: "تعتمد تقنية VAR الأساسية على استدعاء حكام الفيديو للحكم الرئيسي في حالة القرار الخاطئ، بينما في النظام الجديد سيذهب الحكم مباشرة لمتابعة الحالات الجدلية بطلب من المدربين و لن يتواجد به حكم للفيديو".

وتابعت الموندو: "كل مدرب سيكون من حقه طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيديو مرتين في المباراة الواحدة، وفي حالة كان قرار الحكم مؤيدا لطلب المدرب سيكون من حقه إضافة طلب جديد بشكل طبيعى، أما إذا أيد الحكم قراره سيخصم التحدى منه".

وواصلت الصحيفة الإسبانية: "النظام الجديد تم تجربته من قبل بالفعل في في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما وكانت ناجحة حسب رأي فيفا".

وأتمت: "ويأمل فيفا في الحصول على موافقة اللجنة الدولي للحكام لإضافة النظام الجديد في بطولات إضافية من أجل استخدام النظام الجديد بداية من الموسم المقبل بشكل تدريجي".