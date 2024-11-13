وزير البيئة اللبنانى: نشكر مصر على موقفها الداعم لوقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - وجه ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على موقفهم السياسي الداعم لوقف إطلاق النار في لبنان.

أعرب الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، عن شكره للرئيس السيسي والشعب المصري على الدعم الذي تتلقاه بلاده من مصر، والعلاقة التاريخية والعريقة بين مصر ولبنان، مشيرا إلى أنه دائما لبنان تنظر إلى مصر كدولة يلجأ إليها عندما يمر بالكثير من المحن والأزمات.

وأضاف أن مصر دائما تقف إلى جانب لبنان بشكل صادق وخالص كما هي اليوم، مؤكدا أهمية الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد، وأن ذلك هو المدخل الصحيح لكل شيء يليه.

وأشاد بما تقوم به مصر والدول العربية والصديقة تجاه وقف إطلاق النار، معبرا عن شكره للدعم الذى تتلقاه لبنان، لأنها في أمس الحاجة للأمور الإغاثية على المستوى الطبي ومراكز الإيواء والأهالي والنازحين.