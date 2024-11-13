مدرب قيرغيزستان: لدينا معلومات كافية عن الإمارات وجاهزون لخوض اللقاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - تحدث الروسي، ماكسيم ليستسين، مدرب منتخب قيرغيزستان، عن مواجهة منتخب الإمارات، غداً الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال ليستسين: “ندرك مدى قوة المنتخب الإماراتي، ولن تكون مباراتنا الأولى الصعبة في التصفيات الآسيوية، ونحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا أمام أي منافس”.

وأضاف: “أجرينا معسكراً تحضيرياً لعدة أيام بسبب ضغط الوقت والمباريات على المنتخب والأندية، وليس لدينا أي غيابات مؤثرة، والجميع جاهز للقاء، بعدما حصلنا على معلومات كافية عن المنتخب الإماراتي”.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب قيرغيزستان خامساً برصيد 3 نقاط.