حنان سليمان تتألق في "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة المبدعة حنان سليمان للظهور في عمل درامي جديد يحمل عنوان "وتقابل حبيب"، الذي سيجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز في أول تعاون بينهما. المسلسل، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، يعد بمثابة تجربة فنية مثيرة، إذ يتميز بإخراج محمد الخبيرى وتأليف عمرو محمود ياسين، الذي أثبت نفسه كأحد أبرز الكتاب في الساحة الفنية.

تقدم حنان سليمان في هذا العمل شخصية محورية تؤثر في مجرى الأحداث، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة هذه القصة المشوقة. تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، مما يضمن جذب المشاهدين من الحلقة الأولى.

تعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مما يضع آمالًا كبيرة على "وتقابل حبيب". يجمع العمل بين ياسمين وعمرو محمود ياسين مرة أخرى بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسلات سابقة مثل "ونحب تاني ليه" و"اللي ملوش كبير"، حيث أبدعوا في تقديم قصص عاطفية واجتماعية حازت على إعجاب الجمهور.

العمل الجديد يعد بتقديم تجربة فنية مختلفة، حيث تتعاون فيه كوكبة من النجوم، مما يضيف بعدًا جديدًا للأحداث. يترقب عشاق الدراما العربية بفارغ الصبر ما ستقدمه ياسمين وحنان من أداء متميز، خاصة أن لكل منهما قاعدة جماهيرية كبيرة.

في النهاية، "وتقابل حبيب" يعد بمثابة رحلة درامية مشوقة تنتظرها الجماهير في رمضان، حيث يجمع بين الدراما والحب والتشويق، مما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة لهذا العام.