رايان رينولدز وهيو جاكمان يجتمعان في فيلم جديد بعيدًا عن مارفل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن النجم العالمي رايان رينولدز عن مشروعه السينمائي الجديد الذي سيجمعه مع زميله هيو جاكمان، مؤكداً أن الفيلم لن يكون مرتبطًا بشركة مارفل. هذا الإعلان أثار الكثير من الجدل بين عشاق السينما، خاصةً في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها شخصيات "Deadpool" و"Wolverine".

في سياق حديثه، تم سؤال رينولدز عما إذا كان يرغب في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في يوم من الأيام، فأجاب مبتسمًا: "سيكون حلمًا أن أفعل ذلك يومًا ما، لكنني مشغول حاليًا بكتابة فيلم لنفسي ولجاكمان، وهذا كل ما يمكنني الكشف عنه". هذا التصريح يعكس شغف رينولدز بالسينما ورغبته في تقديم عمل مميز يجمعه مع أحد أبرز نجوم هوليوود.

من ناحية أخرى، تحدث هيو جاكمان عن تجربته في قبول الدور في الفيلم الجديد، حيث أشار إلى أنه اتخذ هذا القرار دون إخبار وكيل أعماله. جاكمان أوضح كيف جاءت له فكرة الفيلم بشكل غير متوقع أثناء قيادته للسيارة، حيث قال: "بعد فيلم 2009، أدركت في أعماقي أنني أريد أن أشارك في فيلم جديد مع رينولدز، ومنذ أن رأيت فيلم Deadpool، قلت لنفسي: هاتان الشخصيتان يجب أن يجتمعا معًا".

هذا التعاون الجديد بين رينولدز وجاكمان يثير الحماس لدى الجماهير، خاصةً أن كلا النجمين قد أثبتا قدرتهما على تقديم أداء مذهل في أفلام الأكشن والكوميديا. مع تزايد الشائعات حول تفاصيل الفيلم، ينتظر عشاق الكوميديا والأفلام الخارقة بفارغ الصبر ما سيقدمه الثنائي في هذه التجربة السينمائية الجديدة.