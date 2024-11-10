نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محسن منصور يكشف عن أحدث أعماله السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محسن منصور حالة من النشاط الفني المكثف، بين السينما والدراما، حيث يشارك في الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي، بالإضافة لمشاركته في فيلم “نجوم الساحل”.

وكشف محسن منصور خلال تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني”، عن أحدث أعماله السينمائية، معبرًا عن سعادته بهذا العمل، قائلًا:" بصور فيلم (نجوم الساحل) وبيشارك فيه عدد من نجوم منهم الفنان أحمد داش، سليمان عيد، علي صبحي، ليلى عز العرب، مالك عماد، وتميم حافظ، تأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف، ومن إخراج رؤوف السيد".

آخر أعمال محسن منصور

الجدير بالذكر أن أعمال الفنان محسن منصور هو مسلسل "عتبات البهجة" من بطولة الفنان يحيى الفخراني، والذي تم عرضه في موسم دراما ورمضان هذا العام الحالي 2024، وقدم من خلاله شخصية "حنفي".



وشارك في بطولة مسلسل عتبات البهجة نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، هنادي مهنا، جومانا مراد، سماء إبراهيم، وفاء صادق، صلاح عبدالله، وآخرين من نجوم ونجمات الفن، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.