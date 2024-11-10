نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "رقم سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “رقم سري” تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضيه بعد عرض الحلقة الأولى منه، حيث تقدم خلاله ياسمين ئيس دور نائب مدير البنك وتقوم بدور لقاء وتدخل في صراعات بسبب منصبها الجديد في البنك، واتهمت خلال الحلقة الأولى في قضية اختلاس مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها وهو كمال باسل الزارو، وساعدها “لطفي عبود” صدقي صخر على الخروج من تلك القضية.

أبطال مسلسل رقم سري

يذكر أن مسلسل "رقم سري" بطولة كل من: ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وأحمد الشامي ومن إخراج محمود عبدالتواب "توبة"، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل رقم سري

مسلسل "رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI، وذلك بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل، وتلعب ياسمين رئيس ضمن العمل شخصية لقاء ويظهر أحمد الرافعي بشخصية طليقها.