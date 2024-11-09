نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادلين طبر تتحدث عن حبها لتلاوة القرآن وتفاصيل دورها في مسلسل "سيما ماجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة اللبنانية مادلين طبر ضيفةً في برنامج "مع نزار" للإعلامي نزار الفارس على قناة الرابعة العراقية، حيث كشفت خلال اللقاء عن تجربتها الفريدة مع تلاوة القرآن الكريم، على الرغم من كونها مسيحية.

خلال الحلقة، عرض نزار تسجيلًا لصوته وهو يتلو القرآن، لتستفسر مادلين عن صحة نسبة هذا التسجيل إليه وتطلب منه ترديد بعض الآيات معها من سورة النبأ، مؤكدةً أنها تجيد تلاوة القرآن وتحب التلاعب بطبقات صوتها أثناء التلاوة، وهي موهبة طوّرتها منذ سن التاسعة عشرة.

دور جديد في مسلسل "سيما ماجي" يجمعها بكوكبة من النجوم

أنهت مادلين طبر تصوير مشاهدها الأولى في المسلسل الجديد "سيما ماجي"، الذي يجمعها بعدد من نجوم الفن مثل حورية فرغلي وكمال أبو رية ورانيا يوسف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تقدم طبر دور امرأة مغرمة بزوجها (يجسد دوره كمال أبو رية)، ما يجعلها تضحي بأمومتها واهتمامها بابنتها بسبب حبها الجارف له.

تحدي تقديم شخصية مركبة

أشارت مادلين طبر إلى أن الشخصية التي تقدمها ليست غريبة تمامًا عليها، حيث قدمت أدوارًا مشابهة من قبل، لكنها وجدت في هذه الشخصية تفاصيل جديدة تستهويها، ما جعلها توافق على الدور فور قراءته.

وأشادت بجميع النجوم المشاركين في العمل، واصفة الروح السائدة بين فريق العمل بالإيجابية، ما يضيف للحظات التصوير لمسة من التعاون والانسيابية.

عودة حورية فرغلي بعد غياب ثلاث سنوات

يشهد مسلسل "سيما ماجي" عودة الفنانة حورية فرغلي إلى الشاشة بعد غياب عن الدراما دام ثلاث سنوات، حيث تؤدي دور "سيما"، دكتورة تبحث عن الحب الحقيقي في حياة تفتقر للزواج الناجح أو الأبناء.

وخلال حديثها عن الشخصية، عبّرت فرغلي عن حماسها لأداء هذا الدور، إذ تقدم شخصية معقدة تعيش تحديات الحياة الزوجية والعاطفية، وتجسد جوانب لم يسبق لها التطرق إليها في أدوارها السابقة.

دراما تجمع بين الإثارة ومناقشة قضايا اجتماعية هامة

تدور أحداث "سيما ماجي" في إطار مثير يجمع بين الصراع بين الخير والشر والحب والمال، ويتناول موضوعات اجتماعية مثل السادية والعنف باسم الحب، وكيف يتم استغلال المشاعر لتحقيق مصالح خاصة.

يتناول العمل قضية التلاعب بمشاعر المرأة ومعاناتها في ظل علاقات قد تؤدي إلى الأذى النفسي، ما يضفي على المسلسل أبعادًا اجتماعية تجذب المشاهدين.

كوكبة من النجوم وفريق عمل مميز

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبو رية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داوود، وسحر رامي.

المسلسل من تأليف حسان دهشان، تصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media برعاية الدكتور أحمد القصاص والحسن هاشم، ومن إخراج تامر السعدني.