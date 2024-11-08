جوائز مالية لدعم أفلام القضية الفلسطينية.. بالتعاون بين مهرجان القاهرة ومنظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، بالدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية في مقر المهرجان.

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الانسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية. وأثمر اللقاء عن تقديم ثلاث جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

و من جانبه رحب الفنان حسين فهمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مؤكدا على اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.

كما أكد الدكتور عمرو الليثى علي حرص الاتحاد منذ نشأته على دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني. بينما عبر الفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد، عن سعادته واحتفاؤه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ويذكر أن واستقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفد من مهرجان شنجهاي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا

ضم الوفد السيدة شيلا تونج، نائبة المدير العام للمهرجان الصينى، والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.