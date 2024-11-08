غدًا.. موعد عرض أولى حلقات مسلسل "رقم سري "

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت شبكة قنوات DMC عرض أولى حلقات مسلسل "رقم سري" بدء من الغد وذلك بعد انتهاء "تيتا زوزو "، ومن المتوقع أن يكون موعد العرض في تمام الـ 8 مساءً.

تفاصيل مسلسل رقم سري



ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء، وتدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتكتشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.





المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI، وذلك بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل، وتلعب ياسمين رئيس ضمن العمل شخصية لقاء ويظهر أحمد الرافعي بشخصية طليقها.





أبطال مسلسل رقم سري



يذكر أن مسلسل “رقم سري” من بكولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك