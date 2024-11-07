القاهرة - محمد ابراهيم - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلادها.. مسيرة فنية مشرقة للفنانة الراحلة رجاء حسين».

ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء حسين

وأفاد التقرير: «تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء حسين، التي قدمت مسيرة فنية استمرت لأكثر من 63 عاما مزجت بها الكوميديا بالتراجيديا لتترك بصمة لا تنسى جمهورها».

نشأة رجاء حسين

وتابع: «نشأت رجاء في محافظة القليوبية، وأحبت الفن منذ طفولتها، فقررت في سن التاسعة عشر أن تلتحق بفرقة نجيب الريحاني عام 1958، وكانت تلك الخطوة بمثابة خطوة كبيرة لصقل موهبتها وإثراء تجربتها في عالم التمثيل».

انطلاقة رجاء حسين السينمائية

وواصل: «بداية انطلاقها السينمائي كانت عندما اخترها المخرج المصري يوسف شاهين في فيلم «عودة الابن الضال» عام 1976، ليكون نقطة تحول فارقة في مسيرتها، وحققت من خلاله شهرة واسعة، وتألقت بعدها في العديد من الأفلام، مثل: أفواه وأرانب، الليالي الدافئة، نوارة».