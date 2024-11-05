نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ميريام فارس تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هجوم حاد تعرضت له النجمة اللبنانية ميريام فارس مما جعلها تتصدر التريند بعد مشاركتها في حفل أقامته مؤخرًا في دبي، جاء هذا الحفل بالتزامن مع الأوضاع المتوترة التي يشهدها وطنها لبنان، من انتهاكات يتعرضون لها يومياََ من قبل الكيان الصهيوني، ما دفع البعض إلى توجيه اللوم للنجمة بسبب توقيتها لإحياء الحفل، الذي اعتبره بعض جمهورها خارجًا عن السياق الحالي للوضع اللبناني.

وجاءت إطلالة جريئة لميريام فارس حيث تعرضت ميريام لانتقادات حادة أيضًا بسبب إطلالتها الجريئة على المسرح، والتي وصفها البعض بأنها غير ملائمة لظروف بلادها.

و أكدت ميريام أنها احترمت التزاماتها المهنية وارتباطاتها التعاقدية التي تمت قبل نشوب الأحداث الأخيرة في لبنان.

فستان يفتح النيران على ميريام فارس

ارتدت ميريام في الحفل فستانًا طويلًا من اللون الأبيض، كان مصنوعًا من الدانتيل الأبيض المخرم على هيئة ملابس البحر، ومن الأعلى بتصميم ضيق، ومع امتداد الفستان، انسدل من منطقة الخصر شيفون شفاف متطاير لكنه في الوقت نفسه كشف أجزاء من جسدها، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون هذه الإطلالة جريئة ولا تتماشى مع الحالة النفسية التي يعاني منها اللبنانيون جراء الحرب.