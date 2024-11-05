غدًا.. أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان" يحتفلون بالعرض الخاص

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي وأحمد داود، بالعرض الخاص للفيلم، غدًا الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الجاري، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وهذا اليوم بداية انطلاقة بالسينمات في مصر، ويعرض الفيلم يوم 14 نوفمبر في جميع دول العرض العربية، حسبما أعلنت الشركة المنتجة له.

فيلم الهوى سلطان

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.