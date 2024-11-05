أسما شريف منير تتصدر التريند.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية أسما شريف منير تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي.

اسما شريف منير

رد أسما شريف منير على الانتقادات

وقالت "أسما" في حديثها ببرنامج "ET بالعربي": "أنا اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخننة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة أنزل من البيت من كتر الخوف".

إطلالة أسما شريف منير

والجدير بالذكر أنه قد نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خلال الأيام الماضية، مجموعة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح، وعلقت: "عارفة إني بنزل الصور متأخر، بس عادي يعني، صح ولا إيه".