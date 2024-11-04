نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عزاء مصطفى فهمي.. إيمي سمير غانم تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم التريند خلال الساعات الماضية وذلك بعدما ظهرت في عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، بعد اختفائها فترة عن جمهورها وتعرضها لأزمة صحية.

إيمي سمير غانم تتصدر التريند

وظهرت إيمي في عزاء مصطفى فهمي بصحبة زوجها الفنان حسن الردّاد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

إيمي توجه انتقادات إلى الصحافيين

ووجّهت إيمي انتقادات إلى الصحافيين الذي التفّوا حولها محاولين أخذ تصريحات منها حول حالتها الصحية، إلا أنها قالت لهم: "أنا مش بحب الزحمة والزنقة دي، من فضلكم ابعدوا مش عارفة أتنفّس".

أحدث أعمال ايمي سمير غانم

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة دنيا سمير غانم مع شقيقتها إيمي في عمل درامي جديد يحمل اسم مؤقت "عايشة الدور"، من المقرر عرضه في رمضان 2025،وتعود الشقيقتان من خلال هذا المسلسل للعمل معًا، بعد انقطاع لثماني سنوات منذ تقديمهما مسلسل "نيللي وشيريهان" في عام 2016.

أخر أعمال إيمي سمير غانم

وكان أخر أعمال إيمي سمير غانم هي مسرحية التلفزيون، التي عرضت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير، وايضا شاركت في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عُرض في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها في بطولته الفنانون: الراحل سمير غانم، حمدي المرغني، محمد ثروت، وملك قورة.