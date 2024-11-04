نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف عن مواعيد عرض مسرحية "ميمو" خلال الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد حلمي لعرضه المسرحي "ميمو"، بعد النجاح المذهل الذي حققه خلال الفترة الأخيرة، وأعلن عن مواعيد العرض خلال شهر نوفمبر حيث سيكون في نهاية الأسبوع الجاري يومي 7،8 نوفمبر على مسرح جراند تاور، والعرض مازال يحقق نجاح كبير وإقبال من الجمهور.

وبلغ سعر تذاكر فئة الرويال الأعلى فئة 2500 جنيه، أما فئة الـ VIP سعرها كان 2000، وتضمنت فئات البلاتينيوم 1250، والجولد 1000 جنيه واخر فئة سعر التذاكر فيها كان 500 جنيه.

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.



وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.