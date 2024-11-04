بصورة من الزمن الجميل.. عمر حسن يوسف يودع والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الحزن تسيطر على عمر نجل الفنان حسن يوسف، بعد أن رحل والده عن عالمنا يوم 29 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض،فبعد مرور 6 أيام على رحيل الفنان حسن يوسف، قام نجله بتغير الصورة الرئيسية للحساب الرسمي الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى صورة والده الفنان حسن يوسف، في أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية وبجواره كاميرا التصوير.

معلومات عن الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف في الستينيات بأدواره كشخصية "الولد الشقي"، ثم توجه إلى الإخراج في السبعينيات حيث قام بإخراج عدة أفلام، ومثّل في بعضها، وشاركت زوجته شمس البارودي في بطولة معظمها، من بين تلك الأفلام كان هناك أعمال تعرضت للاعتراض من قِبل رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم " الجبان والحب".

أبرز أعمال حسن يوسف

قدم حسن يوسف أيضًا العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أبرزها دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" ودوره في مسلسل "إمام الدعاة" الذي تناول سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي يناير 2024، أعلن اعتزاله التمثيل بعد وفاة ابنه غرقًا في عام 2023.