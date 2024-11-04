تفاصيل شخصية أحمد الشامي في "رقم سري"

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أحمد جودة - القاهرة - يجسد الفنان أحمد الشامي شخصية رجل أعمال يقع في بعض المشاكل بسبب العاملين معه، في مسلسل "رقم سري"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس وعدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة واتش ات، في 9 نوفمبر الجاري.

ويعتبر مسلسل "رقم سري" الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه أكتوبر الماضي للعام الماضي 2023، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع، وتم إستبدالها بالفنانة ياسمين رئيس في الجزء الثاني من العمل.

مسلسل رقم سري

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

ويشارك في بطولة مسلسل “رقم سري” كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.



تفاصيل مسلسل "رقم سري"

ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء، وتدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتكتشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.