نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 نوفمبر.. وفد من نقابة الموسيقيين بتونس يزور مصر لتعزيز العمل المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد وفد النقابة الأساسية للمهن الموسيقية التونسية - الاتحاد التونسي للشغل، لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة من المنتج الفني ياسر زايد، وتتضمن الزيارة برنامج مكثف وزاخر بالأعمال الفنية.

وتتضمن فعاليات الزيارة لقاءً خاصًا مع مجلس نقابة المهن الموسيقية بمصر، ومقابلة الفنان الكبير مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب جولة في مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهاتها، ودار الأوبرا المصرية.

بالإضافة إلى عدة لقاءات صحفية وإذاعية مع شخصيات فنية وثقافية، ولقاءات مع الفنانين التونسيين المقيمين في القاهرة، بالإضافة إلى جولة سياحية تشمل معالم القاهرة والجيزة التاريخية.

ويضم وفد النقابة نخبة من الشخصيات البارزة في المجال الموسيقي والثقافي التونسي، وهم:

الموسيقار والملحن وليد الزواغي، الكاتب العام للنقابة، الفنان والموسيقي عبد الرؤوف كادة، مسؤول العلاقات الخارجية والتكوين النقابي والأنشطة الثقافية، المستشار أحمد بن حسانة، المستشار القانوني للنقابة.



وتأتي هذه الزيارة التي كانت مقررة في الشهر الماضي، وتم تأجيلها بسبب ارتباطات إدارية وتنظيمية للوفد.



وأكد الكاتب الصحفي أحمد الليموني، المستشار الإعلامي للزيارة، أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين الطرفين في المجال الثقافي والفني وتبادل الخبرات، ووضع خارطة عمل فني كبير خلال الفترة القريبة المقبلة داخل مصر وتونس، وقد يكون هناك مناقشة لمشروع فني ضخم يتم تنفيذه على مستوى الوطن العربي، والتي من المتوقع أن يحدث نقلة في المهرجان الفنية، نظرا للسجل الحافل بالأعمال المتميزة للمنتج ياسر زايد، والموسيقيين في تونس.



وأشار المستشار الإعلامي للزيارة، إلى أنه من المتوقع تحقيق هذه الزيارة نتائج رائدة ومثمرة في تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.