الموت يفجع طارق لطفي في والد زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان طارق لطفي عن وفاة والد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي ربنا يرحمه ويغفر له.

أحدث أعمال طارق لطفي

ومن ناحية أخرى، يواصل طارق لطفي تصوير مسلسل العتاولة 2 بجانب أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم.

وكان طارق لطفي يستعد لتصوير مسلسله منتصر القرش، قبل أن يتأجل بسبب ضيق الوقت وارتباطه بمسلسل العتاولة 2، والعمل يدور في إطار اجتماعي صعيدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد يحيى مورو.

آخر أعمال طارق لطفي

وكان آخر أعمال الفنان طارق لطفي هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الأتربي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، مريم محمود الجندي، صفوة، محمد نجاتي، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويتبع العمل قصة الشقيقين خضر ونصار، واللذين يعملان في النصب والجريمة، ما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

وأيضا شارك في فيلم السيستم تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.