نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الفنانة لبلبة تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة لبلبة تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أعترافات صادمة حول الحب الأول في حياتها، وعدد زيجاتها، والعمل الذي كانت ترفض المشاركة فيه، كما كشفت عن تعرّضها لموقف محرج بسبب فستان كانت ترتديه في "مهرجان العالم العربي" بفرنسا.

و ذلك من خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON".

و يذكر أن ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة أنيقة وبسيطة خلال مرورها على السجادة الرملية، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسه.

وارتدت فستان قصير باللون الأسود، تميز الجزء العلوي بصيحة الأوف شولدر، والجزء السفلي بكشكشة على الجنب، مع تنسيق قفازات بالدانتيل، وتركت شعرها الويفي منسدلًا.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.