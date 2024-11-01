لبلبة: بقول الكلام من قلبي ومواجهة الناس بالنسبة لي أحلى حاجة

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة الكبيرة لبلبة أنها تتسم بقدر كبير من التلقائية، مما يدفعها أحيانًا لمراجعة ما تقوله، مضيفةً: “أحيانًا أراجع كلامي، فأنا أقول الكلام من قلبي، ومواجهة الجمهور من أجمل الأمور بالنسبة لي، خاصةً طريقة تصفيقهم وكيف يستقبلونني ويقدرونني"، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “معكم” التي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة ON.

وتابعت: "ساعات أراجع نفسي في كلامي وبقول الكلام من قلبي ومواجهة الناس بالنسبة لي أحلى حاجة وطريقة التصفيق وازاي بيقابلوني ويقدروني".

وتابعت: “شفت الناس من طفولتي وتعلمت أني أدي سعادة للناس وكانت والدتي تقولي لازم تكوني متأكدة أن اللي في أول صف سعداء زي اللي في الاخر ووظيفتي اسعاد الناس”