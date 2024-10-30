نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب مصطفى فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحول الوسط الفني ومنصات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية إلى سرادق عزاء، حيث خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل مصطفى فهمي، الذي رحل عن علمنا فجر اليوم، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان في المخ، وقام عدد كبير من النجوم بنعيه عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

إسعاد يونس تنعي مصطفى فهمي

وشاركت إسعاد يونس صورة لـ مصطفى فهمي عبر إنستجرام، وعلقت: وداعًا صديقي وحبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة، وينعم على حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كريم عبدالعزيز ينعي مصطفى فهمي

ونعي كريم عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مصطفى فهمي بصورة له وعلق عليها: ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير أستاذ حسين فهمي، لوفاة شقيقه الفنان القدير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

محمد إمام ينعي مصطفى فهمي

ونعى محمد إمام الراحل من خلال ستوري إنستجرام، وقام بمواساة أسرة مصطفى فهمي، حيث شارك صورة للراحل معلقًا: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله، خالص عزائي لكل أسرة الفنان القدير مصطفى فهمي.

أحمد السقا ينعي مصطفى فهمي

وشارك أحمد السقا صورة لـ مصطفى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الخلوق الراقى الأستاذ مصطفى فهمي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويصبر أهله وذويه، نسألكم الفاتحة والدعاء.

نعت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، فقدنا اثنين من عظماء السينما المصرية، عزائي لأسرتي الفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي، رحمة الله عليهما».

يسرا تنعي مصطفى فهمي

وشاركت يسرا صورة لـ مصطفى فهمي عبر إنستجرام: لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي وصديقي والغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله، هنفتقد قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض، ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا، ويرزقك الجنة ويعوضك بكل الخير، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك، اللهم اغفر له وأرحمه، خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم ولحسين بالصبر والسلوان.

ميرفت أمين تنعي مصطفى فهمي

وتقدمت ميرفت أمين بالعزاء في وفاة الراحل من خلال مشاركة صورتين له على إنستجرام، وكتبت: رحل النجم الأنيق الفنان مصطفى فهمي نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة.

هالة صدقي تنعي مصطفى فهمي

حرصت هالة صدقي على نعي الفنان مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة تعرب من خلالها عن حزنها لفقده وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وداعا زميلي وصديقي العزيز الفنان الكبير مصطفى فهمي، كان مثال للفنان الملتزم المحترم، سنفتقدك كثيرا يا عزيزي».