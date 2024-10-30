القاهرة - محمد ابراهيم - صلاح عبدالله يعبر عن حزنه لرحيل مصطفى فهمي: "نمت على إن خبر وفاته إشاعة"

عبر الفنان صلاح عبدالله حزنه لوفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد إجرائه عملية جراحية في المخ لإزالة ورم سرطاني.

مصطفى فهمي



منشور الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك



ونشر الفنان صلاح عبدالله صورة الفنان الراحل مصطفى فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وعلق قائلًا:

"نمت على إن خبر وفاة مصطفى فهمي إشاعةوصحيت عرفت من الحاج عمرو عرفة بالصدفة إنها حقيقة ومن ساعتها وأنا مبلم".



وتابع صلاح عبدالله:

"بإبتسامتك العسل دي كنت دايمًا تقابل حبايبك وبيها ذهبت للقاء الرحمن الرحيم…مع السلامة وفي رعاية الله

وربنا يجعل معاناتك الفترة الأخيرة من حياتك في ميزان حسناتك يا حبيبي مصطفى فهمي".



أحدث أعمال الفنان صلاح عبدالله





وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرا في بطولة مسلسل تيتا زوزو، وقدم من خلال العمل شخصية 'سالم'، وهو مسلسل إجتماعي تدور قصته حول الفنانة إسعاد يونس التي تجسد خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.