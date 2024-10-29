ميرهان حسين توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئة عيد ميلادها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة ميرهان حسين

وعلقت ميرهان حسين، على الصور قائلة: "شكرًا لكل اللي هنوني بعيد ميلادي بحبكو أو ي وشكرا من قلبي ويارب دايمًا حبايبي ومعايا".

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها



نبذة عن الفنانة ميرهان حسين

هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، والمسلسل من بطولة الفنان محمد رجب، محمود عبد الغني، منة فضالي، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، تأليف: أحمد عبد الفتاح، إخراج: إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل "مشوار الونش"

دارت الأحداث عن هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يعرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة (نوارة) الفتاة الشعبية، لتكشف حقيقة تعصف بحياة (حسن) واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف، وهو مكون من 45 حلقة.