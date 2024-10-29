القاهرة - محمد ابراهيم - مسيرة فنية حافلة للفنان حسن يوسف، يُعد الفنان حسن يوسف أحد أبرز نجوم الفن المصري الذين تركوا بصمة لا تُمحى في السينما والتلفزيون والمسرح.

طوال مسيرته التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم يوسف العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي جعلته يحظى بحب الجمهور وتقدير النقاد.

المسيرة الفنية للفنان الراحل حسن يوسف

قدم الفنان حسن يوسف مسيرة فنية حافلة امتدت منذ أواخر الخمسينيات، شارك خلالها في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى أعماله في المسرح والإذاعة.

مسيرة فنية حافلة للفنان الراحل حسن يوسف

ما هي الأفلام التي شارك فيها ؟

من أبرز الأفلام التي شارك فيها:

"أنا حرة" (1959): كان هذا الفيلم من أوائل أعماله السينمائية.

"نساء وذئاب" (1960): شارك فيه بدور مميز.

"مذكرات تلميذة" (1962): أحد الأفلام التي أظهرت موهبته التمثيلية.

"الخطايا" (1962): فيلم آخر يبرز فيه أداؤه.

"زقاق المدق" (1963): جسد فيه شخصية "حسنين".

"أم العروسة" (1963): شارك في هذا الفيلم الاجتماعي.

"الشيطان الصغير" (1963): قدم فيه دورًا مميزًا.

"نمر التلامذة" (1964): أحد الأفلام الكوميدية التي شارك فيها.

"للرجال فقط" (1964): فيلم كوميدي آخر من بطولته.

"مطلوب أرملة" (1965): شارك فيه بدور رئيسي.

"إجازة صيف" (1966): فيلم يعكس أجواء الستينيات.

"شاطئ المرح" (1967): أحد الأفلام التي تميز فيها.

"حكاية 3 بنات" (1968): فيلم اجتماعي بمشاركة سعاد حسني.

"نار الحب" (1968): قدم فيه دورًا مؤثرًا.

"كيف تتخلص من زوجتك" (1969): فيلم كوميدي شارك فيه.

"رحلة شهر العسل" (1970): فيلم رومانسي من بطولته.

"شياطين البحر" (1972): أحد الأفلام التي أخرجها ومثل فيها.

"نساء الليل" (1973): فيلم درامي شارك فيه.

"الطيور المهاجرة" (1979): فيلم من إخراجه وبطولته.

"القطط السمان" (1978): أحد أعماله الإخراجية.

"عصفور له أنياب" (1987): فيلم آخر من إخراجه.

"الشقيقتان" (1990): أحد آخر أفلامه السينمائية.

أبرز المسلسلات للفنان الراحل حسن يوسف

شارك حسن يوسف في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها:

مسيرة فنية حافلة للفنان الراحل حسن يوسف

"ليالي الحلمية" (1987-1989): جسد شخصية "سيد أبو العلا".

"ابن ماجة القزويني" (2000): مسلسل ديني تاريخي.

"إمام الدعاة" (2003): قدم فيه دور الشيخ محمد متولي الشعراوي.

"زهرة وأزواجها الخمسة" (2010): شارك في هذا المسلسل الاجتماعي.

"مسألة كرامة" (2011): أحد المسلسلات التي شارك فيها.

"دنيا جديدة" (2015): مسلسل اجتماعي آخر.

"كلمة سر" (2016): شارك فيه بدور رئيسي.

"قضاة عظماء" (2016-2017): قدم فيه دور القاضي "عبد الرحمن بن أبي بكر".

أعماله المسرحية

"مقالب سكابان" (1963): مسرحية كوميدية.

"قصة الحي الغربي" (1975): مسرحية غنائية استعراضية.

"هات وخد" (1985): مسرحية اجتماعية.

"تصبح على خير يا حبة عيني" (1990): مسرحية كوميدية.



بالإضافة إلى ذلك، شارك في العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج التلفزيونية، مما جعل منه فنانًا شاملًا ومتنوعًا في أدائه.