مراد مكرم يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مراد مكرم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألف عملية بحث، وذلك بعدما شارك متابعيه وجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له أثناء التمرين بعد خسارة وزنه.

ونشر "مكرم" صورة له وهو متواجد في الچيم بعد خسارة جسمه وزن كبير، ونشر معها صورة وهو يرتدي نفس التيشيرت ولكن قبل فقدانه لوزنه، وعلق عليها قائلًا: "بنفس التيشيرت علشان يبان الفرق في ال٣ شهور إلى فاتوا".

منشور مراد مكرم

أحدث أعمال مراد مكرم

ويذكر أن أحدث أعمال الفنان مراد مكرم الفنية، هو مشاركته في بطولة مسلسل "6شهور" بطولة الفنان نور النبوي، والذي يعرض حاليا على منصة "واتش ات".

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.