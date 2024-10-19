بعد تصدره التريند.. خالد الصاوي يعلق على تصريحات ياسمين عز

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان خالد الصاوي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاته خلال حلقته في برنامج كلام الناس، المذاع على قناة mbc مصر والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

خالد الصاوي يعلق على تصريحات ياسمين عز

وعلق خالد الصاوي على تصريحات الإعلامية ياسمين عز بشأن العلاقة بين الراجل والمرأة التي تثير بها الجدل، قائلا: «ياسمين انتي متجوزتيش أصلًا، بتجيبي كلامك وآرائك دي منين».

تجربة خالد الصاوي مع الزواج

وأضاف خالد الصاوي: «أنا تزوجت متأخر وأنا عندي 48 سنة، وكنت فاكر إني كونت رؤية وفاهم عن العلاقات بين الراجل والمرأة والزواج من اصحابي، لكن الموضوع مختلف تمامًا، هي سنة واحدة كفيلة تغير كل أفكارك، وتكتشفي إنك مكنتيش تعرفي حاجة، وخليني أقولك نصيحة، بلاش تخدك الجلالة أوي في أفكارك، راجعي أفكارك عشان متتصدميش بالواقع».

خالد الصاوي ينصح ياسمين عز

واختتم خالد الصاوي: «الجواز مختلف ومعلوماتك عن الراجل دلوقتي هتختلف لما تتجوزي وتكتشفي أنه بيقعد مع أصحابه كتير وبيكذب عليكي كذب أبيض لما تسأليه كان فين، سنة واحدة بس جواز هتخليكي تغيري رأيك خالص».

أحدث أعمال خالد الصاوي

ومن ناحية اخري، ينتظر الفنان خالد الصاوي، عرض فيلم «سيكو سيكو»، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وطه الدسوقي، ومن المقرر عرضه في نهاية 2024، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي.

اخر اعمال خالد الصاوي

وكان اخر اعمال خالد الصاوي هو فيلم “رحلة 404” الذي درات احداثه حول “غادة” التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوّث، كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، والعمل من بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وحسن العدل، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.