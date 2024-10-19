دياب يشارك في مسلسل أسر ياسين الجديد 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد دياب في مسلسل أسر ياسين الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل للمخرج تامر محسن.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان دياب والفنانة ساندي لطرح أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم الموقف، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، والمقرر أن تطرح على جميع المنصات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آخر أعمال دياب هو مشاركته في مسلسل "مليحة" الذي عُرض بدراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين، سيرين خاص، أمير المصري، أشرف زكي وكوكبة من النجوم، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، والذي تناول من خلاله قضية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال أسرة فلسطينية تعيش في ليبيا، ومع تتابع الأحداث تحاول العودة لـ وطنها