بعد مرور شهرين على وفاتهم.. إسلام جمال يؤدي عمرة ويدعو للمنتجين الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان إسلام جمال على تأدية مناسك العمرة لضاحيا حادث الضبعة المنتجين الأربعة.



ونشر صورة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري مطالبًا بالدعاء لهم قائلًا:"اللهم ارحم عبدك فتحي إسماعيل، حسام شوقي، محمود كمال، وتامر فتحي.. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين”، وتلقى عدد كبير من التعليقات لتوجيه لهم الدعوات.



سبب وفاة المنتجين الأربعة

رحل عن عالمنا المنتجين الأربعة لشركة سنيرجي أثر حادث بطريق الضبعة، أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث. وخيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بأكمله.



نعي إسلام جمال



ودع الفنان إسلام جمال صديقه الراحل المنتج فتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة، بعد عن رحل عن عالمنا أمس آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة.



وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “انا لسه مش مصدق بس الله يرحمك يا فتحي في الجنه ونعيمها يا حبيبي ربنا يجمعنا بيك على خير. اطيب واجدع صاحب واخ ربنا يرحمك يا حبيبي”.



آخر أعمال إسلام جمال

يذكر أن آخر أعمال إسلام جمال مسلسل الوصفة السحرية، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.