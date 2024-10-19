صورة.. أحمد عز يستأنف تصوير فيلم فرقة الموت الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف الفنان أحمد عز الفترة المقبلة تصوير فيلمه الجديد بعنوان فرقة الموت، وذلك تمهيدًا لعرضه في صيف 2025، وكان قد بدء تصويره نهاية عام 2023.

قصة فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم فرقة الموت حول ضابط أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهوأحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويضم فيلم فرقة الموت، بطولة كلا من: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، محمد عبدالعظيم، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء.

أخر أعمال أحمد عز

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم بعنوان ولاد رزق 3، وشارك فيه كلا من: عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجيني، وإخراج طارق العريان، وايضا شارك في بطولة فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

قصة فيلم كيرة والجن

وفيلم "كيرة والجن"، يسرد قصة ثورة 19 وواقع المجتمع المصري حين فترة الاحتلال الإنجليزي ويبدأ في بمنطقة وسط القاهرة بصورتها القديمة خلال القرن ال 19 وطريقة تعامل أهل مصر فمنهم المقاوم ومنهم من استغل الحرب والفساد وزاد من نجاح الفيلم أماكن التصوير التي تم اختلاقها مثل معسكرات عسكرية للإنجليز، والقاهرة الفاطمية، وخنادق الحرب العالمية الأولي في أوروبا، وتتصاعد أحداث فيلم كيرة والجن بوتيرة خاطفة لروح الإثارة والأكشن، تجعلك تنسي مدة الفيلم مع ملامح الاكشن والمعارك المنفذة.