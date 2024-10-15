نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا على "الحياة".. مواعيد حفلات مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل شبكة تلفزيون "الحياة" نقل فعاليات حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 حصريًا على شاشتها.

حفلات مسرح النافورة

ويشهد مسرح النافورة مساء اليوم الثلاثاء حفل "بيانو" للفنان عمرو سليم والفنانة آيات فاروق وكذلك حفل الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي، فيما يشهد يوم غد الأربعاء حفل موسيقى المؤلفين العرب، ويقدمه كل من خالد حماد من مصر وممدوح سيف من السعودية ووحيد الخام من البحرين وعمرو إسماعيل من مصر، وكذلك يعرض حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة.

المهرجان فاصل من "روائع الموجي"

أما يوم الخميس 17 أكتوبر فيشهد المهرجان فاصل من "روائع الموجي" ويقدمها الفنانين محمد ظهير وفرح الموجي وأحمد محسن وحنان عصام وحسام حسني، بالإضافة إلى حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم.

ويوم الجمعة، حفل الفنان تامر عاشور وحفل "تشيللو" للفنان يحيى مهدي وحفل "عود" للفنان حازم شاهيم وحفل "كمان" للفنان سعيد كمال.

بالنسبة إلى يوم السبت 19 أكتوبر، فسيكون حفل الفنان أحمد سعد وحفل "كمان" للفنان محمود سرور والفنانة إيناس عز الدين والفنانة أميرة أحمد، أما الأحد 20 أكتوبر فحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وفي يوم 22 أكتوبر حفل الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبدالغني، والأربعاء 23 أكتوبر حفل الفنان الكبير علي الحجار والموهبة الإماراتية أحمد الهاشمي وفي حفل الختام الفنانة مي فاروق وحفل "كمان" لمصطفى داغر و"عود" للفنان إسلام القصبجي.

مهرجان الموسيقى العربية

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية إقبالًا كبيرًا من محبي الموسيقي المصرية والعربية من جميع الفئات العمرية، فيما يعد المهرجان أحد أهم المهرجانات على الساحة الفنية في الوطن العربي نظرًا لتعدد نجومه المشاركين في حفلاته.