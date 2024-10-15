"مصر.. شعب.. جيش".. آمال ماهر تبدع خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة -



أبدعت و تألقت الفنانة آمال ماهر، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة و التي تقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، و ذلك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



و لقد تميزت آمال ماهر أثناء تقديمها أغنية "مصر.. شعب.. جيش" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة و لفتت انتباه الجميع بحضورها القوي و صوتها الراقي حيث تلقب ب "ملكة الغناء العربي".

الفنانة آمال ماهر خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد



كما شارك الفنان حمادة هلال، في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة و قدم أغنية وطنية جديدة نالت إعجاب الجمهور و تفاعل معه.

حيث نشرت الفنانة آمال ماهر، صورًا لها من حضورها الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة أنيقة تحظى بالفنانة آمال ماهر

تألقت الفنانة آمال ماهر، بجمبسوت باللون الأسود حيث كانت تليق بها و تبرز مدى جمالها و أناقتها التي تزداد يومًا بعد يوم، و أعتمدت على الميكب الهادئ باللون البني الذي يبرز جمال ملامحها و جمال وجهها، و تركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، كما ارتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها و زادتها أناقة و رقة.

الفنانة الجميلة آمال ماهر



آخر أعمال الفنانة آمال ماهر الغنائية

طرحت آمال ماهر "5 أغاني"، حصريا عبر منصة "سبوتيفاي"، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، و يشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

كما كان آخر حفلات آمال ماهر، حفلها الذي أُقيم في مدينة الإحساء بالسعودية ضمن فعاليات العيد الوطني بالسعودية الـ94، و التي تحدثت عنه قائلة: "سعدت كثيرًا بكوني جزئاً من احتفالات الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ 94، شكراً جدا ليكم كانت حفلة أكثر من رائعة".