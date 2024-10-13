نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر القصير.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة زينة في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة باللون الأحمر، مرتديه فستان قصير وان شولدر، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

أحدث أعمال زينة

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة زينة في مسلسل جديد، من المقرر أن تخوض الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل "العتاولة 2”، ويشاركها في البطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتواصل تصوير فيلمها الجديد بنات الباشا، والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي نُشرت في 2017، والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، العمل من بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، والأردنية تارا عبود، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

كما تشارك في فيلم الدشاش الذي يعتبر من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ومن بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال زينة

وكان آخر أعمال زينة في السينما هو فيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من النجوم وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الوثائقية، وتلعب الفنانة دور نظلة ليفي وهى أول يهودية تقف ضد الاسرائليين، بالاضافة إلى أنها أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف، وأيضا شاركت في فيلم «الإسكندراني»، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

بينما آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production، مسلسل "جعفر العمدة" الذي خاض به السباق الرمضاني، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل