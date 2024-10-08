نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يروج لأحدث أعماله المسرحية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان كريم الحسيني عن أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم كفاح شعب مصر (ميوزيكال)، حيث حرص "كريم" على مشاركة جمهوره برومو المسرحية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:"على سبيل الفخر ودعم جيل جديد ندعوكم لحضور العرض المسرحي كفاح شعب مصر (ميوزيكال)يوم الإثنين ٧ أكتوبر

على مسرح الهوسابير الساعه ٦م الدعوه عامه

والدخول مجانًا".



وأضاف:"يلا فى إنتظاركم يا حبايب لدعم جيل جديد".



تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يوفقك، مبسوطين بوجودك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني مسرحية كازينو، والتي حازت على إعجاب الجمهور.