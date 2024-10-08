نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي: استعنت بمدرب أداء لتقديم"برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن تفاصيل تحضير شخصيتها في مسلسها الجديد الذي يحمل اسم “برغم القانون”، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وقالت إن الدور كان صعبًا عليها، وواجهت فيه عدة تحديات، نفسية، لذلك قررت الاستعانة بمدرب أداء متخصص، لمدة شهرين قبل الشروع في التصوير.

وأضافت أن شخصية ليلى كانت صعبة عليها، وأثرت على تعاملاتها مع أصدقائها، مؤكدة: "أنا مكنتش عارفة أتعامل مع محمد القس في البداية بشكل طبيعي، وأول ما شفته، قولتله أنا بكرهك".

وتناولت خلال الحلقة، استخدامها اللهجة «البورسعيدية»، إذ أشارت أن الجيل الحالي في محافظة بور سعيد، يتحدثون مثل أهل القاهرة، ويطلقون عليها اللهجة البيضاء.

واستكملت حديثها قائلة: "الجمهور في بور سعيد كان بيشكرنا لأننا حافظنا على لهجتهم في الحديثة في المسلسل، وقالولنا إنهم سعداء".