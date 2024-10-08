نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود اللامع.. إيمان العاصي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة إيمان العاصي

و ظهرت إيمان، و هي ترتدي فستان أسود لامع و يليق بها و يبرز مدى جمالها و رشاقتها، و من الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ باللون البني ليبرز جمال ملامحها، و تركت شعرها البني منسدلًا بطريقة جذابة.

أحدث إطلالات النجمة الساطعة إيمان العاصي

أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة الساطعة بأول بطولة مطلقة لها الا و هي إيمان العاصي، بمسلسل "برغم القانون" الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه الأول و تفاعل معه الجمهور و أشاد به الجميع.

أبطال و صناع مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.



أحداث مسلسل "برغم القانون"

يدور مسلسل "برغم القانون" في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

كما شاركت إيمان العاصي بمسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا فور عرض أولى حلقاته ونال إعجاب الجمهور للغاية، حيث تدور قصة مسلسل "جعفر العمدة"، حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.

فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة"

شارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم ومنهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.