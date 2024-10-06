نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش فنية وأدبية في مركز طنطا الثقافي بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تستمر وزارة الثقافة في تقديم فعالياتها الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات.

وفي مدينة طنطا، شهد المركز الثقافي نشاطًا مميزًا جمع بين الأدب والفنون في آن واحد، من خلال ندوات أدبية وورش فنية للموهوبين.

مناقشة أدبية لديوان "أفتش في خزائني الفارغة"

أقيمت مساء السبت ندوة أدبية لمناقشة ديوان "أفتش في خزائني الفارغة" للشاعرة زهرة علام، بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف.

أدارت الندوة الشاعر محمد سامي، وشارك في النقاش الدكتور طارق عمار، الأديب والكاتب المسرحي، بالإضافة إلى الشاعر والمخرج الدكتور محمد خميس.

تحليل نقدي وتاريخ قصيدة النثر

تناول الدكتور محمد خميس خلال الندوة مواطن القوة والضعف في ديوان زهرة علام، مسلطًا الضوء على أهمية قصيدة النثر وتاريخها الأدبي.

بينما ركز الدكتور طارق عمار على أنواع الشعر المختلفة، مشيرًا إلى التميز الذي تظهره زهرة علام في كتابتها لقصيدة النثر، وإسهاماتها في هذا النوع الشعري.

نقاشات مفتوحة مع أدباء الغربية

شهدت الندوة تفاعلًا مميزًا من الحضور، حيث دار عدد من النقاشات المفتوحة والمداخلات حول تجربة الشاعرة الأدبية. وشارك في الحوار نخبة من أدباء محافظة الغربية، من بينهم الشاعر والإعلامي محمود شرف، والشاعر محمد عزيز، والأديب هاني عطية، والكاتب أحمد محي الدين، والشاعر هاني عويد، إلى جانب أعضاء نادي الكتابة الإبداعية بالمركز الثقافي.

ورش فنية لاحتفالات أكتوبر المجيدة

ضمن الأنشطة الفنية الأخرى التي ينظمها فرع ثقافة الغربية، استمر مركز تنمية المواهب بمركز طنطا في تقديم ورش تدريبية في مجالات متعددة.

فقد شهد المركز ورشة فنية لتدريب الأطفال على فن الرسم تحت إشراف الفنانة مريم منير، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما يواصل طلاب فصل الباليه استعداداتهم لتقديم عروض خاصة خلال حفل المركز الثقافي غدًا، بمناسبة احتفالات أكتوبر.

تنوع ثقافي يثري المشهد الفني

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، لتقديم محتوى فني وثقافي ثري يعزز من مواهب الشباب وينمي حسهم الفني والأدبي.

كما تعكس هذه الأنشطة تنوعًا ثقافيًا يستهدف كافة الأعمار والفئات، بما يسهم في دعم بناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".