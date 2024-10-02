محمد أحمد ماهر ينضم لقائمة أبطال مسلسل "حكيم باشا" مع مصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان محمد أحمد ماهر لقائمة أبطال مسلسل “حكيم باشا”، بطولة مصطفى شعبان تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في المسلسل خلال الأسبوع الجاري، والمسلسل تدور أحداثه في إطار صعيدي اجتماعي.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، سلوى خطاب، سلوى عثمان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، يارا قاسم، أحمد فهيم، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، أحمد صيام.



آخر أعمال محمد أحمد ماهر

يشار أن آخر أعمال الفنان محمد أحمد ماهر مشاركته في مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وشارك في العمل كل من رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، وليد فواز، إبراهيم السمان، وآخرين وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وتصدر ترند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.

وفي 2022 شارك محمد أحمد ماهر في مسلسل الاختيار3، بطولة أحمد السقا، ياسر جلال، أحمد عز وآخرين وكشف العمل عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار الوطن.