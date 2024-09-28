نشوى مصطفى تكشف عن حقيقة اعتزالها الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نشوى مصطفى، حقيقة إعتزالها التمثيل، بعد انتشار أنباء عن إبتعادها عن الأضواء في الأونة الأخيرة، حيث نفت تلك الشائعات بشكل قاطع، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقالت نشوى مصطفى: "شائعة ملهاش أساس، والمواقع اللي كاتبه إني أعلنت اعتزالي كذب، أنا متعاقدة من شهر على مسلسل كبير في رمضان، مع مخرج كبير جدًا".

آخر أعمال نشوى مصطفى

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.