نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أهم المحطات الفنية في حياة نجاح الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1998، وكان يعتبر من أهم فنانين جيل السبعينات، حيث كان يترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي كان يشارك بها على مدار مشواره الفني، الذي ما زال عالق في أذهان جمهوره ومحبيه، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أهم المحطات الفنية في حياة نجاح الموجي.

معلومات عن نجاح الموجي

ولد نجاح الموجي 11 يونيو عام 1945، في قرية تابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، درس في المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، بدأ مشواره الفني في أواخر الستينات مع ثلاثي أضواء المسرح وذلك من مشاركته في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".



اشتهر الموجي بعد تقديمه دور "مزيكا" في مسرحية "المتزوجون" وكان الدور بمثابة نقلة فنيه في مشوار "نجاح الموجي" الفني وحول حياته 180 درجة.

نجاح الموجي

أبرز أعمال نجاح الموجي في السينما

وشارك "الموجي" في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال:فيلم من يطفئ النار، 131 أشغال، طاطا وريكا وكاظم بك، المساطيل، الكيت كات، شوارع من نار، موعد مع القدر، أربعة في مهمة رسمية، لية يابنفسج، الحب في طابا، سكة الندامة.

كما شارك في العديد من الاعمال الدرامية، منها: مسلسل العائلة، أهلًا بالسكان، الغربة، الفلوس، بوابة الحلواني، الشارع الجديد، ريش على مافيش، مشوار، سفر الأحلام.

وشارك أيضا في العديد من الأعمال المسرحية، منها: مسرحية فندق الثلاث ورقات، عروسة تجنن، المتزوجون، 10 باب الوزير، أنا وصاحبي في الكازوزة، ابتسامة وراء القضبان، مين ضحك على مين، إلعب غيرها، يوم شيكا بوم، ابتسامة وراء القضبان، وغيرها من الاعمال.

نجاح الموجي

رحيل نجاح الموجي

رحل "الموجي" عن عالمنا في 25 سبتمبر 1998 إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة بعد عودته إلى المنزل من المسرح أثناء قيامه بدوره في مسرحية "سيد المرعب".