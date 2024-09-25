نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السرطان والقلب والعين.. صبرى عبدالمنعم يتحدث عن مرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان صبرى عبدالمنعم، أنه مر بظروف صحية صعبة للغاية، ولكنه الآن بخير وسلامة، وأن المرض علمه أعلى من الصبر وهو ما بعد الصبر.

تصريحات صبري عبد المنعم

وأضاف صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه قهر ثلاث أمراض أعلى من بعض،:" السرطان والقلب، والعين".

مرض صبري عبد المنعم

ولفت إلى أنه أصيب بالسرطان، وبحمد الله مر من المرض، والقلب، وتم إجراء عملية، وبحمد الله بحالة صحية جيدة، وأصيب بمشكلات في العين، ولكن برحمة الله تعافي من المشكلات الكبيرة في العين.

وأشار إلى أن كل شئ بأمر الله، وأن الرضا بما قسمه الله، يجعل الشخص مرتاح، ويحقق كل ما يتمناه.