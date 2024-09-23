الجمهور يشيد بأغنية أحمد بتشان " قتال"  عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد بتشان، اسم يلفت الانتباه في عالم الموسيقى العربية، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في الساحة الفنية بفضل موهبته الفريدة وإبداعه المستمر. منذ بداياته، أظهر أحمد شغفًا حقيقيًا بالفن، مما دفعه إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعبر عن مشاعر وتجارب إنسانية عميقة.

تتميز مسيرته الفنية بالاجتهاد والتجدد، حيث يسعى دائمًا إلى تطوير نفسه والتكيف مع متطلبات السوق الموسيقي، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين جماهيره. لم يكن الطريق ممهدًا، فقد واجه العديد من التحديات والعقبات، لكنه استطاع بفضل عزيمته وإصراره على تحقيق أحلامه أن يتجاوز تلك الصعوبات.

تتجلى قوة أحمد بتشان في قدرته على التعبير عن أحاسيسه من خلال كلمات أغانيه وألحانه، مما يجعله واحدًا من أبرز الأسماء في عصره. إن مسيرته الفنية ليست مجرد رحلة نحو الشهرة، بل هي قصة كفاح وإصرار، تجسد روح الفنان الذي يسعى دائمًا لتحقيق المزيد والارتقاء بفنه إلى آفاق جديدة.

ومن جانبه،تلقى الفنان أحمد بتشان إشادات واسعة من قبل جمهوره عبر إنستجرام بعد إطلاق أغنيته الجديدة، " قتال "حيث عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالكلمات والموسيقى التي تعكس مشاعره وتجربته الشخصية. الأغنية، التي تحمل طابعًا مميزًا، أثبتت مرة أخرى قدرة أحمد على التفاعل مع جمهوره من خلال أعماله الفنية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في مسيرته الفنية، يواصل أحمد كفاحه لتحقيق النجومية، مُظهرًا عزيمة قوية وإصرارًا على تقديم الأفضل. يتطلع جمهور بتشان إلى المزيد من أعماله المميزة التي تعكس شغفه بالفن.

تفاصيل أغنية قتال

أغنية قَتّال من ألبوم "من غير زعل "، ومن كلمات حسام سعيد، ألحان: محمد شحاته، مكساچ وتوزيع: وسام عبد المنعم، ماستر: نادر حمدي.

وتقول كلمات أغنية قَتّال:

مش كل مين يتدلع.. بيليق عليه الدلع

ولا كل طُعم إترمى.. جَرّى الريق وإتبلع

مش كل مين يتدلع.. بيليق عليه الدلع

ولا كل طُعم إترمى.. جَرّى الريق وإتبلع



دي حاجات وقدرات خاصه

مش عند كل الناس

ده يادوب بيبُص البَصه

بيحرك الإحساس

قَتّال قتال.. سِحر ودلع وجمال

واثق ف نفسه تقيل.. وانا أعز التُقال

يا نهار يا نهار.. ده ف حِته تانيه ده نار

قابلت كتير وقليل.. والكل جمبه اصفار

أول ما بس بيظهر.. بلاقي قلبي إتخطف

كان من جماله ده يظهر.. بين الورود وإتقطف

أول ما بس بيظهر.. بلاقي قلبي إتخطف

كان من جماله ده يظهر.. بين الورود وإتقطف