تامر حسني لـ أحمد عزمي بعد تعاقده مع المتحدة: انت نجم كبير ومستنيين أدوار مميزة زي ما متعودين منك

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص نجم الجيل تامر حسني على المباركة للفنان أحمد عزمي بعد استغاثته واستجابة المتحدة لتوقيع عقد تعاون لعمل رمضان القادم.



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة توقيع العقد معلقًا:"مبروك يا أحمد يا حبيبي، أنت نجم كبير وتستاهل كل الخير وبجد أنا مبسوط وبشكر الأستاذ عمرو الفقي على الاستجابة السريعة دي بجد راجل محترم وكل الشكر ليه والشركة المتحدة اللي بتساند ولادنا، كل الحب ليك يا أحمد يا حبيبي يا نجم النجوم ومستنين نشوفك في رمضان بأدوار مميزة زي ما متعودين منك ".

تعاون أحمد عزمي وتامر حسني



سبق وكان هناك تعاون يجمع مابين تامر حسني وأحمد عزمي في فيلم "بحبك"، قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

عمل سينمائي في إنتظار تامر حسني

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد