نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان إسكندرية السينمائي يعلن خالد سرحان رئيسًا للجنة تحكيم "شباب مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 40، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تتكون من الفنان خالد سرحان رئيسًا، وتضم بعضويتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة نهى عابدين.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.

وذكر في بيان صادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، أن مسابقة أفلام شباب مصر، يشارك بها هذا العام نحو 50 فيلما تتنوع بين الروائي والتسجيلي القصير، وتضم لجنة التحكيم الفنان خالد سرحان رئيسا، وعضوية الفنانتين رانيا محمود يس، ونهى عابدين.

وتابع البيان أن المسابقة تقدم 3 جوائز هي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وجائزة أفضل فيلم، وجائزة الناقد أحمد الحضري لأفضل فيلم يناقش قضايا إنسانية، والتى تقدم لأول مرة خلال الدورة 40 من المهرجان.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.