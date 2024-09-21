نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عمر عبد العزيز: كريم عبد العزيز شاطر في اللايت كوميدي وبيفكرني برشدي أباظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج عمر عبد العزيز، أنه يُفضل مشاهدة الفنان كريم عبد العزيز، في أدوار الكوميديا الخفيفة، أكثر من الأكشن والكوميديا الصريحة.

وأضاف عمر عبد العزيز، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن كريم عبد العزيز يستطيع أن يناقش قضية هامة ويوصلها للجمهور بشكل بسيط، ويذكرني في ذلك بالفنان الراحل رشدي أباظة، قائلًا: «هنلاقي رشدي أباظة عمل أفلام كوميدي كتير، مثل: الزوجة 13، ده كوميدي.. احنا قعدنا فترة الكومديان لازم يبقى مشوّه، إذا اتعمل اللايت اللطيف هيبقى كويس».

وأشار المخرج عمر عبد العزيز، إلى أنه يحب مشاهدة الفنان كريم عبد العزيز، أكثر في الأفلام التي قدمها في بداية مشواره الفني، مثل «حرامية في تايلاند»، مشيدًا بالكيمياء التي تجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وحتى على مستوى الصداقة أيضًا.