نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد خليل مرسيد... تعرف على أمنيته قبل وفاته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم السبت 21 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، الذي ولد يوم 21 سبتمبر 1946 ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 78 عامًا، وتميز خليل بالذكاء والإصرار والعزيمة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن آخر أعمال الفنية لـ خليل مرسي



استطاع خليل مرسي أن يلعب دورًا بارزًا في مجال الفن، من خلال الأعمال الفنية التي قدمها على مدار مشواره الفني، فقدم أكثر من 200 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، وتعلق الجمهور بعدد من الشخصيات التي جسدها وتنوعت بين، شريرة وكوميدية وتراجيديا ومن بينها شخصية مرسي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، أمام نور الشريف وعبد الرحمن أبو زهرة.

أمنية خليل مرسي قبل وفاته.

وكان بسبب تعلقه بالفن، وحرصه الدائم على إبراز العادات والتقاليد في الأعمال الفنية، آخر ما طلبه خليل مرسي، قبل وفاته، هو فرض رقابة مشددة على الأعمال الفنية التي تسيء إلى حياء المشاهدين، وضربت قلب القيم والعادات والتقاليد المصرية.

أعمال خليل مرسي



يذكر أن خليل مرسي، شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكان آخرهم مشاركته في مسلسل الوسواس، الذي عُرض عام 2015، يحكي المسلسل عن قرية النعام التي ليس لها زمان ولا مكان، يُقتل كبيرها ويتولى من بعده حفيده همام، يعود توأم همام، حسنين، بعد مقتل جده بعد أن هرب معه والده حامد عندما كان رضيعًا، ليعود شابًا وينافس همام على كل شيء، ويمتلك صباح بائعة الشاي، في القرية وعشق نوارة بنت النسب والنسب وحتى زمام أمور القرية.

و شارك في بطولة مسلسل الوسواس، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: زينة، تيم حسن، نضال الشافعي، سوسن بدر، هبة مجدي، أحمد حلاوة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج حسني صالح.