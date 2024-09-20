انت الأن تتابع خبر أحلام ترقص مع طفل وتخطف الأنظار بلطافتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نالت النجمة الإماراتية أحلام، إعجاب الجمهور بعد تداول مقطع فيديو يظهر لطافتها بالتعامل مع طفلٍ، خلال إحيائها إحدى الحفلات الخاصة.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه النجمة الإماراتية، مرتديةً فستانًا باللون الأزرق الداكن، مطرزًا بتطريزاتٍ فضية من الأعلى تمتد إلى منطقة الخصر، بينما تقوم بمراقصة طفلٍ صغير بعدما احتضنته، إذ صعد إلى جانبها من أجل السلام عليها.



ولم تكتف النجمة أحلام بذلك، بل قامت أيضًا باستكمال غنائها أغنيتها الشهيرة "تدري ليش أزعل عليك" وهي ترقص معه وتغني له.



وعلق رواد منصة "إكس" على الفيديو واصفين إياه باللطيف، والذي يدخل السعادة إلى القلب، فيما أشار آخرون إلى طيبة النجمة الإماراتية وأخلاقها العالية في التعامل مع جمهورها ومحبيها .