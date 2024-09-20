نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية أيتن عامر في مسلسل الحلنجي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة آيتن عامر لقائمة أبطال مسلسل الحلنجي، بطولة محمد رجب، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام وتجسد من خلاله شخصية فتاة شعبية.



شخصية أيتن عامر في مسلسل الحلنجي

و سوف تظهر في دور حبيبة محمد رجب ضمن الأحداث، واسمها سماح، وتعمل في معرض سيارات، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويواصل المنتج ممدوح شاهين في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، من أجل تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.

آخر أعمال آيتن عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال آيتن عامر مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وإلى الأن لم تستقر الشركة المنتجة على الموعد النهائي لعرض الجزء الثاني.