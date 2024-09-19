نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع بين الخير والشر في العرض المسرحي "قلب الكون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مسرح السامر بالعجوزة، تم تقديم العرض المسرحي "قلب الكون" ضمن عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، المهرجان يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قصة العرض



العرض لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية الإقليمية، تأليف أشرف عتريس وإخراج أحمد السمان، تدور القصة حول الصراع الأزلي بين الخير والشر من خلال شخصية "دانتي" و"الشيطان مينوف". ومع تصاعد الأحداث، يتضح أن "دانتي" هو من قام بتجسيد شخصية الشيطان.

فريق العمل



"قلب الكون" يضم مجموعة من الفنانين، منهم محمد عبد اللطيف، أحمد مندور، إبراهيم اللاوندي، ساندي شومان، ودينا العتال. وتميز العرض بمساهمات كبيرة في السينوغرافيا والإضاءة من أحمد علي، والمؤثرات الصوتية من جمال عقل.

تحديات في التمثيل



الفنان محمد عبد اللطيف أوضح أنه يجسد شخصية "إبليس"، مشيرا إلى التحديات التي واجهها في تقديم هذا الدور، خاصة في تداخلها مع شخصيات أخرى، فيما عبرت الفنانة نور محمد عن تجربتها الأولى في أداء دور "شريرة".

شكر وتقدير من فريق العمل



وجه إبراهيم اللاوندي الشكر للقائمين على العرض، معبرا عن امتنانه للمشاركة في تجسيد شخصية "دانتي"، بطل القصة وصاحب كتاب "الكوميديا الإلهية".

الندوة النقدية



أعقب العرض ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة، وتناول فيها النقاد عدة جوانب من العرض. الناقد د. حسام أبو العلا أكد على بطء الإيقاع في بعض الأحيان، في حين أشار د. طارق عبد العزيز إلى أهمية تجديد فكرة الصراع بين الإنسان والشيطان.

ملاحظات حول الأداء والإخراج



تناولت الندوة النقدية بعض الملاحظات الفنية، مثل ضعف صوت الشيطان في بعض المشاهد وأهمية تحسين الإضاءة والملابس لتقديم حالة مسرحية متكاملة.